Население Германии выросло до рекордного уровня за счет беженцев из Украины

Федеральное статистическое управление сообщило, что в 2022 году в Германии проживало на 1,1 млн человек больше, чем в предыдущем году. Иммигранты с лихвой компенсировали низкую рождаемость и старение населения.

Только за первое полугодие украинцы, прибывшие в Германию, увеличили население на 740 тысяч человек. На пике предыдущего кризиса с беженцами, вызванного насилием в Сирии, Афганистане и Ираке, во второй половине 2015 года в Германии появилось 756 тысяч новых жителей.

Поток иммигрантов, прибывающих из других стран, кроме Украины, также увеличился в 2022 году после нескольких лет вялого роста из-за пандемии COVID-19.

Прибытие иммигрантов трудоспособного возраста компенсировало старение населения. В то время как общая доля немцев трудоспособного возраста (от 15 до 63 лет) в 2022 году составляла 61,6%, среди прибывающих из-за рубежа она составляла 75,9%.