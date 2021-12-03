RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Населення України скоротиться до 22 млн до кінця століття, - вчені НАН

Автор: Анастасія Рокитна

Вчені Національної академії наук спрогнозували, що населення Україні значно скоротиться до кінця століття. Шляхів зупинення цього процесу не бачать.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення НАН.

"До кінця ХХІ століття населення України скоротиться до 22 мільйонів. І ми поки що не бачимо шляхів зупинення цього процесу", - йдеться у прогнозі.

Цей процес, повідомили вчені, притаманний більшості країн Європи, які вирішують проблему за рахунок мігрантів.

"Скоріш за все, так буде й у нас. Україна цікавитиме мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу. І за рахунок цього, можливо, вдасться стабілізувати чисельність населення. Поки немає передумов, аби зробити це за рахунок природного чинника", - йдеться у повідомленні.

Яка чисельність населення України зараз

За даними Державної служби статистики, за січень-серпень 2021 року населення України скоротилось на 245,9 тисячі людей. Загалом наявне населення країни станом на 1 вересня становило понад 41,3 мільйона людей.

Нагадаємо, нещодавно в ООН повідомили, що до 2050 року населення України скоротиться до 35 млн.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАН Украины