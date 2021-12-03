Населення України скоротиться до 22 млн до кінця століття, - вчені НАН

"До кінця ХХІ століття населення України скоротиться до 22 мільйонів. І ми поки що не бачимо шляхів зупинення цього процесу", - йдеться у прогнозі.

Цей процес, повідомили вчені, притаманний більшості країн Європи, які вирішують проблему за рахунок мігрантів.

"Скоріш за все, так буде й у нас. Україна цікавитиме мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу. І за рахунок цього, можливо, вдасться стабілізувати чисельність населення. Поки немає передумов, аби зробити це за рахунок природного чинника", - йдеться у повідомленні.

Яка чисельність населення України зараз

За даними Державної служби статистики, за січень-серпень 2021 року населення України скоротилось на 245,9 тисячі людей. Загалом наявне населення країни станом на 1 вересня становило понад 41,3 мільйона людей.