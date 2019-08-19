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Населення України скоротилося до 42 мільйонів

Новини » Суспільство    19.08.2019 - 17:45
Населення України скоротилося до 42 мільйонів
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Держстат оприлюднив дані за перше півріччя 2019 року

Чисельність наявного населення України упродовж січня-червня 2019 року зменшилася на 143,1 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 липня 2019 року становила 42010,1 тисяч осіб. Таким чином, за червень населення скоротилося на 20,7 тис. осіб.

Населення України скоротилося до 42 мільйонів

www.ukrstat.gov.ua

"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 49 живонароджених", - наголошується в повідомленні Держстату.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року. МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,047 млн осіб. Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.

Нагадаємо, чисельність наявного населення України упродовж січня-грудня 2018 року зменшилася на 233,2 тисяч осіб. За оцінкою Державної служби статистики, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2019 року становила 42 153,2 тисяч осіб.

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