Населення Китаю скоротиться вперше за останні 60 років

Зростання населення Китаю в останні роки істотно сповільнювався, і за підсумками 2022 року може скоротитися вперше з 1961 року, коли в країні вирував великий голод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Згідно з останніми даними Національного бюро статистики Китаю, населення країни збільшилося в 2021 році всього на 480 000 чоловік. Для порівняння, 10 років тому щорічний приріст становив близько восьми мільйонів чоловік.

Головною причиною скорочення населення називають спад народжуваності. І ряд заходів, введених Урядом Китаю в останні кілька років, відчутного результату не приніс. Передбачається, що населення країни вже звикло до невеликих родин.

За прогнозами дослідників, з 2022 року населення Китаю буде щорічно скорочуватися в середньому на 1,1%. Згідно з прогнозами, підготовленими групою фахівців Шанхайської Академії соціальних наук, цього року – вперше після голоду 1959-1961 років-чисельність населення знизиться на 400-440 тисяч осіб. Вчені відзначають, що якщо подібна динаміка збережеться і надалі, то до 2100 року населення Китаю скоротиться до 587 мільйонів чоловік.