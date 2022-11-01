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NASAMS на подходе. Стало известно, как две батареи повлияют на защиту неба Украины

Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украина получит в ближайшее время две батареи ЗРК NASAMS от США. Чем больше будет количество пусковых установок, тем больше будет и защита украинского неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

Что это значит

"Идет речь о двух батареях (NASAMS - ред.), которые в ближайшее время уже будут в составе Воздушных сил. Одна батарея может иметь от двух до 9 пусковых установок. Будем надеяться, что как можно больше состав этих батарей будет насчитывать, чтобы перекрыть как можно шире участок фронта", - рассказал Игнат.

Он также отметил, что "в Украине уже есть NASAMS, один пока от Германии и ему самому скучно".

"Ему нужна помощь западных комплексов. Ожидаем также и IRIS-T до конца года", - добавил Игнат.

Что известно о NASAMS

NASAMS - это норвежская зенитно-ракетная система с американским радаром, которая может выпустить 72 ракеты за 12 секунд и сбивает самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

Ее используют 12 стран мира. В частности, США взяли ее на вооружение как один из видов защиты Белого дома.

Напомним, в Пентагоне заявили, что передадут Украине суммарно восемь батарей противовоздушной обороны NASAMS, две из которых уже поступят в ближайшее время.

Ранее производитель NASAMS сообщил, что еще несколько недель назад передал первые две системы правительству США и они готовы к отправке в Украину.

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