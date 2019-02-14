У NASA заявили про завершення місії марсохода Opportunity

Апарат проїхав по поверхні планети 45 км

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства официально заявило о том, что миссия марсохода Opportunity завершена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Так, последний сеанс связи с марсоходом состоялся 10 июня 2018 года. Его миссия официально признана завершенной. Аппарат проехал по поверхности планеты 45 км

Отметим, аппарат проехал по поверхности Марса 45 километров. Изначально он был рассчитан на эксплуатацию в течение 90 марсианских дней, но превысил этот срок в 60 раз.

"Марсоход Opportunity прекратил связь с Землей, когда сильная пыльная буря на Марсе накрыла его местоположение в июне 2018 года. После более чем тысячи команд по восстановлению контакта инженеры из Центра управления космическими полетами Лаборатории реактивного движения NSAS предприняли последнюю попытку возродить Opportunity во вторник, но безуспешно. Последний сеанс связи с марсоходом состоялся 10 июня", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 августа 2018 года NASA не смогли обнаружить аппарат Opportunity, который исчез после пылевой бури планетарного масштаба.