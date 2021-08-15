У NASA з'ясували причину провалу зі збором грунту на Марсі

Минулого тижня марсохід вперше спробував зібрати зразки марсіанського ґрунту. Він просвердлив в поверхні Червоної планети невеликий отвір розміром з палець, з якого мав з'явитися матеріал, а навколо воронки утворилася "смужка". Але трубка для забору зразків виявилася порожньою.

Команда місії протягом декількох днів аналізувала фотографії, зроблені Perseverance, і дійшла висновку, що марсіанська порода перетворилася на пил або "розпалася на більш дрібні фрагменти". За словами вчених, матеріал був недостатньо щільним для утворення керна.

Тепер команда місії має намір відправити марсохід в інший регіон, піщану область під назвою Seitah, де він зможе взяти зразки іншого типу порід. На думку дослідників, осадові породи тут більше схожі на зразки, на яких проводилося випробування системи відбору проб на Землі.

Вчені також підкреслюють, що провал з першою спробою забору проб не був технічною проблемою. Perseverance зробив все, що наказував алгоритм.