NASA потеряет тысячи высококвалифицированных сотрудников, - Bloomberg

Как отмечается в пятницу в официальном заявлении NASA, общее количество потерянных сотрудников может достичь 3870 человек. Указанная цифра может меняться при рассмотрении заявок, в частности в случаях, если работник отзовет свое участие в программе либо увольнение не будет одобрено.

В заявлении также отмечается, что безопасность остается самым высоким приоритетом для Агентства, поскольку оно стремится превратиться в более оптимизированную и эффективную организацию и одновременно "обеспечить полную готовность к новой Золотой эпохе исследований и новаций, в частности Луны и Марса".

Программа отсроченного увольнения

В 2025 году сотрудникам NASA были предложены две отдельные возможности для участия в правительственной Программе отсроченного увольнения.

По итогам двух этапов программы, а также с учетом планового ежегодного сокращения персонала примерно на 500 человек, в Агентстве ожидают, что численность гражданских сотрудников составит около 14 тысяч человек.

Первый этап Программы был инициирован в начале работы администрации Трампа, когда федеральным служащим от имени Департамента правительственной эффективности разослали электронные письма с предложением досрочного выхода. Тогда предложением воспользовались около 870 работников, что составляло 4,8% общей численности персонала NASA.

Второй раунд Программы отложенного увольнения был инициирован руководством NASA в начале июня, с конечным сроком подачи заявок до 25 июля. По данным агентства, во втором раунде программой воспользовались около 3000 человек, что составляет 16,4% персонала.

Отмечается, что руководство NASA работает над сокращением численности работников в соответствии с целями администрации Трампа. В рамках этого процесса была внедрена Программа отложенного увольнения во избежание более массовых увольнений.

"Цель, с которой мы это делаем, - минимизировать любые принудительные сокращения персонала в будущем. Это и есть наша главная цель", - заявила бывшая исполняющая обязанности администратора NASA Джанет Петров во время общего собрания агентства 25 июня.

Задача - сохранить квалифицированные кадры

В феврале NASA обратилось с просьбой о "общем освобождении от требований" для сохранения от увольнений всех сотрудников, находящихся на испытательном сроке.

Перспектива масштабного оттока кадров вызвала беспокойство как среди специалистов космической отрасли, так и внутри самого агентства. Некоторые эксперты предостерегают, что такие сокращения могут привести к потере высококвалифицированных кадров агентства.

В открытом письме под названием "Декларация Вояджера", адресованном новоназначенному временному администратору NASA и руководителю Министерства транспорта США Шону Даффи, сотни бывших и действующих сотрудников агентства предупредили, что сокращение штата может поставить под угрозу безопасность и эффективность операций.

"Тысячи работников уже были уволены, ушли в отставку или досрочно вышли на пенсию, забрав с собой высокоспециализированные, незаменимые знания, которые являются ключевыми для выполнения миссии NASA", - говорится в письме в адрес Даффи.