NASA впервые в истории создало комиссию для изучения сообщений об НЛО

Первая в своем роде группа, организованная NASA, начала исследование того, что правительство называет "неопознанными воздушными явлениями", обычно называемыми НЛО. В ней приняли участие эксперты из различных научных областей, от физики до астробиологии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Комиссия из 16 человек, созванная без особой помпы, полностью сосредоточит свое расследование на незасекреченных наблюдениях и других данных, собранных гражданским правительством и коммерческим сектором.
Расследование группы отделено от недавно формализованного расследования Пентагоном неопознанных воздушных явлений, или UAP, о которых сообщили военные летчики и проанализировали представители министерства обороны и разведки США.
Параллельные усилия NASA и Пентагона подчеркивают поворотный момент для правительства США после того, как они десятилетиями отклоняли, опровергали и дискредитировали наблюдения неопознанных летающих объектов или НЛО, начиная с 1940-х годов.
Термин "НЛО", долгое время связанный с представлениями о летающих тарелках и космических кораблях пришельцев, был заменен в официальном правительственном жаргоне на UAP.
Объявляя о формировании своей группы в июне, NASA заявило: "Нет никаких доказательств того, что UAP имеют внеземное происхождение".
В отчете Пентагона, опубликованном годом ранее, также было обнаружено недостаточно данных для определения характера более 140 заслуживающих доверия наблюдений, задокументированных военными наблюдателями с 2004 года, в основном военнослужащими ВМС.
Высокопоставленные представители министерства обороны и разведки свидетельствовали перед Конгрессом пять месяцев назад, что список занесенных в каталог наблюдений UAP с тех пор вырос до 400, но многие из них остаются не поддающимися объяснению.
Среди них опубликованные Пентагоном видеоролики о загадочных летающих объектах, демонстрирующих скорость и маневренность, превышающие известные авиационные технологии, и лишенные каких-либо видимых силовых установок или поверхностей управления полетом.
NASA заявило, что его группа потратит девять месяцев на разработку собственной стратегии организации и изучения наблюдений, прежде чем рекомендовать "дорожную карту потенциального анализа данных UAP агентством в будущем". Первый отчет должен быть обнародован в середине 2023 года.
"Понимание имеющихся у нас данных о неопознанных воздушных явлениях имеет решающее значение для того, чтобы помочь нам сделать научные выводы о том, что происходит в нашем небе. Данные - это язык ученых, который делает необъяснимое объяснимым", - сказал Томас Зурбухен, заместитель администратора NASA
Комиссию возглавляет Дэвид Спергель, ранее возглавлявший астрофизический факультет Университета Принца.
В число других членов входят Анамария Береа, исследовательский филиал Института SETI (Search for Intelligence Life) в Маунтинвью, Калифорния; отставной астронавт NASA и летчик-испытатель Скотт Келли; биолог-океанограф из Университета Род-Айленда Паула Бонтемпи; и астрофизик из Калифорнийского университета в Сан-Диего Шелли Райт.
Напомним, Министерство обороны США в ноябре 2021 года заявило, что создаст новую группу для расследования сообщений о присутствии НЛО в ограниченном воздушном пространстве. Формирование группы произошло после того, как правительство США опубликовало первый отчет.