NASA впервые в истории создало комиссию для изучения сообщений об НЛО

Комиссия из 16 человек, созванная без особой помпы, полностью сосредоточит свое расследование на незасекреченных наблюдениях и других данных, собранных гражданским правительством и коммерческим сектором.

Расследование группы отделено от недавно формализованного расследования Пентагоном неопознанных воздушных явлений, или UAP, о которых сообщили военные летчики и проанализировали представители министерства обороны и разведки США.

Параллельные усилия NASA и Пентагона подчеркивают поворотный момент для правительства США после того, как они десятилетиями отклоняли, опровергали и дискредитировали наблюдения неопознанных летающих объектов или НЛО, начиная с 1940-х годов.

Термин "НЛО", долгое время связанный с представлениями о летающих тарелках и космических кораблях пришельцев, был заменен в официальном правительственном жаргоне на UAP.

Объявляя о формировании своей группы в июне, NASA заявило: "Нет никаких доказательств того, что UAP имеют внеземное происхождение".

В отчете Пентагона, опубликованном годом ранее, также было обнаружено недостаточно данных для определения характера более 140 заслуживающих доверия наблюдений, задокументированных военными наблюдателями с 2004 года, в основном военнослужащими ВМС.

Высокопоставленные представители министерства обороны и разведки свидетельствовали перед Конгрессом пять месяцев назад, что список занесенных в каталог наблюдений UAP с тех пор вырос до 400, но многие из них остаются не поддающимися объяснению.

Среди них опубликованные Пентагоном видеоролики о загадочных летающих объектах, демонстрирующих скорость и маневренность, превышающие известные авиационные технологии, и лишенные каких-либо видимых силовых установок или поверхностей управления полетом.

NASA заявило, что его группа потратит девять месяцев на разработку собственной стратегии организации и изучения наблюдений, прежде чем рекомендовать "дорожную карту потенциального анализа данных UAP агентством в будущем". Первый отчет должен быть обнародован в середине 2023 года.

"Понимание имеющихся у нас данных о неопознанных воздушных явлениях имеет решающее значение для того, чтобы помочь нам сделать научные выводы о том, что происходит в нашем небе. Данные - это язык ученых, который делает необъяснимое объяснимым", - сказал Томас Зурбухен, заместитель администратора NASA

Комиссию возглавляет Дэвид Спергель, ранее возглавлявший астрофизический факультет Университета Принца.

В число других членов входят Анамария Береа, исследовательский филиал Института SETI (Search for Intelligence Life) в Маунтинвью, Калифорния; отставной астронавт NASA и летчик-испытатель Скотт Келли; биолог-океанограф из Университета Род-Айленда Паула Бонтемпи; и астрофизик из Калифорнийского университета в Сан-Диего Шелли Райт.