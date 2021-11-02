NASA вкотре переносить запуск Crew Dragon: один з астронавтів має проблеми зі здоров'ям

Зазначається, що цього разу місію перенесли через незначні проблеми зі здоров’ям в одного з членів екіпажу. Управління не вточнило характер проблеми й ім’я астронавта.

Водночас NASA продовжує стежити за станом екіпажу й оцінювати потенційні можливості запуску корабля вже наприкінці поточного тижня.

Ймовірно, що початок місії відбудеться вже цієї суботи, 6 листопада о 23:36 за київським часом.

"Космічний корабель SpaceX Crew Dragon і ракета Falcon 9 перебувають у хорошому стані та залишаються на стартовому комплексі 39A у Кеннеді", - пише пресслужба.