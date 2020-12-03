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Не тільки NASA: Україна обговорює космічну співпрацю з десятками країн

Автор: Дмитро Левицький

Американське космічне агентство NASA є важливим українським партнером, однак Україна шукає можливості співпрацю й з іншими країнами світу. Лише з початку цього року Державне космічне агентство провело переговори з понад десятком партнерів.

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Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і до чого тут Україна".

Як розповіли в Держкосмосі, цього року про можливу космічну співпрацю говорили з Бразилією, Німеччиною, Мексикою, Швейцарією, Португалією, Литвою, Туреччиною, Азербайджаном, Нігерією, Кенією, Єгиптом, Індією та Китаєм.

Космічна співпраця також обговорювалася з представниками ГУАМ, Європейського космічного агентства та іншими країнами й організаціями.

Нагадаємо, українські проекти можуть стати в пригоді NASA під час освоєння Місяця в рамках проекту "Артеміда", однак є певні складності, пов'язані з українською Космічною програмою на найближчі роки.

Крім того, на початку листопада Україна приєдналася до міжнародного договору про освоєння космосу. Україна стала дев'ятою країною, яка підписалася під космічними домовленостями.

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