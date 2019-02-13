NASA припинило спроби зв'язатися з марсоходом Opportunity

Його місія тривала 15 років - замість запланованих трьох місяців

NASA 13 февраля вновь не удалось установить связь с марсоходом Opportunity, который перестал отвечать на сигналы с Земли после того, как в июле 2018 года попал в песчаную бурю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Naked Science.

Как сообщается, попытка была последней - это означает окончание самой успешной марсианской миссии в истории освоения космоса.

Opportunity был запущен к Марсу в рамках проекта Mars Exploration Rover.

Первоначально миссия была рассчитана всего на 90 марсианских суток, основными ее задачами были поиск и описание горных пород, почв и присутствующих в них минералов, которые могли бы указать на наличие воды на Марсе в прошлом.

Марсоход Opportunity приземлился на Марс в январе 2004 года через несколько недель после того, как его близнец Spirit приземлился в другой части планеты. Оба ровера на солнечных батареях приступили к 90-дневным исследовательским работам. Обе миссии были успешны. Opportunity удалось преодолеть на Марсе около 45 километров. Opportunity и Spirit нашли много доказательств того, что Марс был относительно теплым и влажным миром миллиарды лет назад. Эти исследования дали ученым понимание эволюции планеты.

До 2011 года в NASA не сообщали о том, что миссия Spirit завершена. Марсоход Opportunity, в свою очередь, продолжал работу до июня 2018 года. Тогда ровер попал в пылевую бурю, которая заблокировала доступ солнечных лучей на планету и лишила марсоход источника энергии.

Инженеры NASA надеялись, что после долгих месяцев ожидания марсоход все же подаст сигналы. Сезон ветров в регионе нахождения Opportunity - на краю кратера Endeavour шириной 14 миль (22 километра) - начался не раньше ноября.

Напомним, 16 августа 2018 года NASA не смогли обнаружить аппарат Opportunity, который исчез после пылевой бури планетарного масштаба.