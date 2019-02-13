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NASA припинило спроби зв'язатися з марсоходом Opportunity

Новини » Надзвичайні події    13.02.2019 - 21:43
NASA припинило спроби зв'язатися з марсоходом Opportunity
Фото: марсохід Opportunity (з відкритих джерел)

Його місія тривала 15 років - замість запланованих трьох місяців

NASA 13 лютого знову не вдалося встановити зв'язок з марсоходом Opportunity, який перестав відповідати на сигнали з Землі після того, як в липні 2018 року потрапив у піщану бурю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Naked Science.

Як повідомляється, спроба була останньою - це означає закінчення найуспіснішої марсіанської місії в історії освоєння космосу.

Opportunity був запущений на Марс у рамках проекту Mars Exploration Rover.

Спочатку місія була розрахована всього на 90 марсіанських діб, основними її завданнями були пошук і опис гірських порід, ґрунтів і присутніх в них мінералів, які могли б вказати на наявність води на Марсі в минулому.

Марсохід Opportunity приземлився на Марс в січні 2004 року через декілька тижнів після того, як його близнюк Spirit приземлився в іншій частині планети. Обидва ровера на сонячних батареях приступили до 90-денним дослідним роботам. Обидві місії були успішні. Opportunity вдалося подолати на Марсі близько 45 кілометрів. Opportunity і Spirit знайшли багато доказів того, що Марс був відносно теплим і вологим світом мільярди років тому. Ці дослідження дали вченим розуміння еволюції планети.

До 2011 року в NASA не повідомляли про те, що місія Spirit завершена. Марсохід Opportunity, в свою чергу, продовжував роботу до червня 2018 року. Тоді ровер потрапив в пылевую бурю, яка заблокувала доступ сонячних променів на планету і позбавила марсохід джерела енергії.

Інженери NASA сподівалися, що після довгих місяців очікування марсохід все ж подасть сигнали. Сезон вітрів в регіоні знаходження Opportunity - на краю кратера Endeavour шириною 14 миль (22 кілометри) - почався не раніше листопада.

Нагадаємо, 16 серпня 2018 року NASA не змогли виявити апарат Opportunity, який зник після пилової бурі планетарного масштабу.

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