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NASA представила бесшумный сверхзвуковой самолет: подробности

Суббота 13 января 2024 06:35
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NASA представила бесшумный сверхзвуковой самолет: подробности Фото: NASA представила бесшумный сверхзвуковой самолет X-59 (nasa.gov)
Автор: Владислав Прийменко

NASA разрабатывает самолет X-59, который будет летать быстрее скорости звука, но при этом практически бесшумно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт NASA.

Ожидается, что самолет будет летать со скоростью, в 1,4 раза превышающей скорость звука, или 1489 км/ час. Его дизайн, форма и технологии позволят самолету развивать эти скорости, создавая при этом более тихий звуковой удар.

Планируется, что в конце этого года X-59 впервые поднимется в воздух. Затем он совершит свой первый сверхзвуковой полет, который будет практически бесшумным. После этого команда Quesst проведет несколько летных испытаний самолета на заводе Skunk Works в Калифорнии. Затем самолет будет передан в Центр летных исследований имени Армстронга НАСА в Эдвардсе, Калифорния, где и будет базироваться.

Если X-59 сможет снизить уровень шума, производимого сверхзвуковыми самолетами, то это может стать решающим фактором в разрешении коммерческих сверхзвуковых полетов над сушей.

В течение 50 лет США и другие страны запрещали такие полеты из-за беспокойства, вызванного громкими, пугающими звуками в населенных пунктах внизу.

После завершения летных испытаний NASA начнет облеты над несколькими городами США. Цель этих облетов - собрать данные о том, как люди воспринимают звук, производимый самолетом. Эта информация будет передана Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) и международным регулирующим органам, которые будут принимать решение о разрешении коммерческих сверхзвуковых полетов над сушей.

Характеристики самолета X-59

Форма самолета длиной 30,4 метра, шириной 9 метров. Технологические решения позволят самолету летать быстрее скорости звука, не создавая громкого звукового удара.

Кабина пилотов расположена в центре самолета, а не в носовой части. Это означает, что у пилотов нет прямого обзора вперед. Чтобы решить эту проблему, команда Quesst разработала систему внешнего обзора, которая состоит из нескольких камер высокого разрешения, подключенных к монитору 4K в кабине пилота.

Для снижения уровня шума, команда Quesst разработала X-59 с двигателем, установленным наверху, и гладкой нижней частью. Это помогает предотвратить слияния ударных волн позади самолета, которые обычно вызывают громкий звуковой удар.

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