NASA сьогодні вперше за півстоліття запустить місію на Місяць: трансляція

NASA сьогодні, 29 серпня, запустить нову місячну місію "Artemis 1". Випробувальний політ спрямований на повернення астронавтів на Місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу космічного агентства.

NASA планує запустити 98-метрову ракету Space Launch System (SLS). Вона виведе в космос капсулу Orion без екіпажу, яка повинна облетіти Місяць і повернутися на Землю. Запуск відбудеться з космічного центру Кеннеді у Флориді о 08:33 за місцевим часом (15:33 за київським часом).

Якщо сьогодні все пройде успішно, то "Artemis 1" проведе в космосі близько 42 днів і 10 жовтня повернеться на Землю. Капсула проведе на орбіті від 6 до 19 днів.

Історична місія

Ця місія є першою в програмі "Artemis". Вона спрямована на повернення астронавтів на Місяць. Сьогоднішній політ буде безпілотним, в капсулі знаходитимуться три манекени з датчиками.

Політ з екіпажем в рамках місії "Artemis 2" запланований на 2024 рік, а вже у 2025 США хочуть здійснити висадку на Місяць. Для цього NASA буде використовувати посадковий модуль SpaceX Starship компанії Ілона Маска.

Сьогоднішня місія стане першою місячною операцією за останні 50 років. Тоді, 20 липня 1969 року, двоє астронавтів місії "Аполлон-11" Ніл Армстронг і Едвін Олдрін вперше ступили на поверхню Місяця.