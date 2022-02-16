NASA показало процес запечатування супутника в ракету

Обтічник є важливою частиною ракети, роблячи її більш аеродинамічною. Також він захищає корисне навантаження від екстремальних сил, які виникають під час запуску.

На фото зображений процес запечатування геостаціонарного екологічного супутника GOES-T, який належить Національному управлінню океанічних і атмосферних досліджень. Запуск ракети очікується 1 березня з мису Канаверал у Флориді.

Загальна вага супутника становить 2,7 тисячі кілограмів. Процес складання відбувається за 16 кілометрів від місця запуску. Вже 28 лютого обтічник разом із супутником доставлять до стартового майданчика.

"Тепер все стає реальним, GOES-T повністю зібраний і готовий до запуску. Наступного тижня ми проведемо остаточні огляди запуску і потренуємо команди на їх консолях запуску в рамках підготовки до дня запуску", - заявив керівник місії GOES-T Рекс Енгельхардт.