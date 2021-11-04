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В NASA показали туманність у формі медузи: вражаючий кадр

Автор: Сергій Пишкін

Космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра", що належить Національному управлінню з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA), зробила кадр туманності IC 443. Вона є залишком наднової у сузір’ї Близнята.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт обсерваторії "Чандр".

"IC 443 розташована майже за 5 тисяч світлових років від Землі у сузір'ї Близнята", - пише пресслужба.

Туманність є залишками уламків внаслідок вибуху наднової, який стався близько 10 тисяч років тому.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що на МКС вперше приготували тако з перцю, який виростили на орбіті.

Водночас РБК-Україна писало про те, як NASA сфотографувало загибель двох масивних зірок у сузір'ї Індіанець.

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NASA