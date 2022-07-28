RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

NASA планує запустити на Марс ще два вертольоти: для чого це потрібно

Фото: гелікоптер NASA Ingenuity (mars.nasa.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Американське космічне агентство планує запустити до Червоної планети ще два мінівертольоти. Вони допоможуть в поверненні зібраних зразків на поверхні планети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на АР.

У разі зламу марсохода Perseverance, два гелікоптери, які наразі будуються, будуть запущені на Марс трохи пізніше цього десятиліття. Вони завантажуватимуть зразки марсіанської поверхні на ракету замість нього.

Зазначається, що вертольоти будуються за аналогом гвинтокрила Ingenuity, який, до речі, вже здійснив 29 польотів з моменту свого прибуття на Червону планету. Однак нові версії гвинтокрилів будуть обладнані колесами й роботизованими руками.

Тим часом марсохід NASA вже зібрав 11 зразків ґрунту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно телескоп NASA Hubble сфотографував спіральну галактику CGCG 396-2, яка розташована у сузір'ї Оріон.

Тим часом марсохід Perseverance зібрав 10-й зразок ґрунту Марсу.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASA