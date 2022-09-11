RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

NASA перевело "місячний" супутник в безпечний режим через неполадки

Фото: NASA перевело" місячний " супутник в Безпечний режим через неполадки (twitter.com/NASA кадр з відео)
Автор: Артур Родивилов

NASA повідомило про переведення супутника, що летить до місяця, в безпечний режим через неполадки.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт NASA.

Космічний апарат CAPSTONE провів плановий маневр по корекції траєкторії польоту ввечері в четвер, 8 вересня, і з того моменту диспетчери місії CAPSTONE отримують телеметричні дані, які підтверджують, що апарат був переведений в безпечний режим через неполадки, що виникли в кінці маневру.

Запуск до Місяця відбувся минулого тижня з космодрому на півострові Махія в Новій Зеландії за допомогою ракети-носія Electron американської компанії Rocket Lab.

Відправлення апарату на місячну орбіту кілька разів відкладалося через додаткові роботи з підготовки.

Раніше NASA знову не змогло запустити ракету з комічною капсулою на місяць. Місію "Artemis 1" довелося відкласти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASA