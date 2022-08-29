NASA перенесло запуск історичної місії на Місяць: у чому причина

NASA не змогло сьогодні здійснити запуск першої за 50 років місії на Місяць. Її перенесли на 2 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію запуску.
Американська ракета-носій SLS з комічною капсулою "Оріон" повинна була вилетіти з космодрому у Флориді. Проте ще до старту фахівці виявили проблеми з двигунами ракети.
Пізніше стало відомо про витікання водню у двигуні RS-25. Тому запуск місячної місії "Artemis 1" перенесли на 2 вересня. Проте невідомо, чи вдасться усунути неполадки до цього часу.
Варто зазначити, що комічне агентство ще раніше визначило дві резервні дати для запуску - 2 та 5 вересня.
Нагадаємо, що "Artemis 1" - це історична місія, вона стала першою в рамках нової космічної програми США.
NASA планує продовжити дослідження та відправити астронавтів на Місяць.
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