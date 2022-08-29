NASA перенесло запуск історичної місії на Місяць: у чому причина

NASA не змогло сьогодні здійснити запуск першої за 50 років місії на Місяць. Її перенесли на 2 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію запуску.

Американська ракета-носій SLS з комічною капсулою "Оріон" повинна була вилетіти з космодрому у Флориді. Проте ще до старту фахівці виявили проблеми з двигунами ракети.

Пізніше стало відомо про витікання водню у двигуні RS-25. Тому запуск місячної місії "Artemis 1" перенесли на 2 вересня. Проте невідомо, чи вдасться усунути неполадки до цього часу.

Варто зазначити, що комічне агентство ще раніше визначило дві резервні дати для запуску - 2 та 5 вересня.