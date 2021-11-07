NASA перенесло повернення астронавтів з МКС на Землю: що сталося

Американське космічне агентство NASA оголосило про перенесення початку повернення корабля компанії SpaceX з астронавтами з Міжнародної космічної станції на Землю. Відстикування корабля від МКС мало статися у неділю, 7 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву NASA .

Причиною перенесення початку польоту на Землю стала погана погода в районі приводнення корабля в Атлантиці. Відстикування перенесли на одну добу.

"У зв'язку з погодними умовами екіпаж Crew Dragon-2 відбуде 8 листопада о 14:05 за часом Східного узбережжя США (21:05 за Києвом). Приводнення планується 9 листопада о 22:33 за часом Східного узбережжя США (10 листопада 05:33 за Києвом)", - йдеться у повідомленні NASA.

Корабель Crew Dragon-2 повинен повернути на Землю американських астронавтів Мегана Макартура та Шейна Кімбро, європейського астронавта Томаса Песке та японського астронавта Акіхіко Хосіде. Вони були на МКС близько 200 днів.

Водночас місія Crew Dragon-2 доставить з МКС результати проведених наукових досліджень. Загальна вага вантажу становить близько 240 кілограмів.