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NASA перенесло повернення астронавтів з МКС на Землю: що сталося

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США, Неділя 07 листопада 2021 15:57
NASA перенесло повернення астронавтів з МКС на Землю: що сталося Фото: NASA відклало повернення Crew Dragon на Землю (flickr.com/thom_astro)
Автор: Дмитро Левицький

Американське космічне агентство NASA оголосило про перенесення початку повернення корабля компанії SpaceX з астронавтами з Міжнародної космічної станції на Землю. Відстикування корабля від МКС мало статися у неділю, 7 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву NASA.

Причиною перенесення початку польоту на Землю стала погана погода в районі приводнення корабля в Атлантиці. Відстикування перенесли на одну добу.

"У зв'язку з погодними умовами екіпаж Crew Dragon-2 відбуде 8 листопада о 14:05 за часом Східного узбережжя США (21:05 за Києвом). Приводнення планується 9 листопада о 22:33 за часом Східного узбережжя США (10 листопада 05:33 за Києвом)", - йдеться у повідомленні NASA.

Корабель Crew Dragon-2 повинен повернути на Землю американських астронавтів Мегана Макартура та Шейна Кімбро, європейського астронавта Томаса Песке та японського астронавта Акіхіко Хосіде. Вони були на МКС близько 200 днів.

Водночас місія Crew Dragon-2 доставить з МКС результати проведених наукових досліджень. Загальна вага вантажу становить близько 240 кілограмів.

Нагадаємо, на кораблі Crew Dragon-2 сталася поломка, але він зможе повернути астронавтів на Землю.

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NASA SpaceX Космічний корабель МКС
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