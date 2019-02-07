У NASA відзначили падіння температури на Землі другий рік поспіль

Минулий рік увійшов у п'ятірку найбільш спекотних років на планеті

Прошедший 2018 год показал некоторое снижение глобальной температуры на Земле по сравнению с пиком 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы (NОАА) и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Вместе с тем, 2018 год все же вошел в пятерку самых жарких лет на планете с 1880 года.

Так, в прошлом году средняя температура на Земле была на 0,83 градуса Цельсия выше, чем отмеченный учеными нормальный уровень. На пике - в 2016 году, превышение составляло 1 градус Цельсия.

​Таким образом рекордными, по данным NASA, являются последние пять лет, среди которых прошлый год занял четвертое место - ниже рост глобальной температуры оказался только в 2014 года - 0,74 градуса Цельсия.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) впервые опубликовали запись шума ветра на Марсе.

1 декабря 2018 года сейсмограф автоматической межпланетной станции InSight смог зафиксировать колебания, которыми был звук марсианского ветра. Его скорость составляла от 16 до 24 километров в час.