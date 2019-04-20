NASA відклало запуск космічного корабля Dragon

Американське космічне агентство NASA заявило про перенесення запуску космічного корабля Dragon компанії SpaceX. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Як повідомляється, запуск ракети-носія Falcon і космічного корабля Dragon, який відправиться до Міжнародної космічної станції (МКС), відклали до 30 квітня 2019.

В агентстві зазначили, що Falcon 9 і Dragon були готові до запуску раніше, але "30 квітня є найбільш прийнятною датою як для NASA, так і для SpaceX через обмеження можливості станції і механіки орбіти".

"Dragon планується запустити о 04:22 (11:22 за київським часом, - ред.) у вівторок, 30 квітня, на ракеті-носії Falcon 9 з 40-го космічного стартового комплексу на станції авіабазі Кейп-Канаверал у Флориді", - розповіли в агентстві.

Нагадаємо, 17 квітня з космодрому Wallops у штаті Вірджинія стартувала ракета-носій Antares з космічним кораблем Cygnus, що має доставити вантаж на Міжнародну космічну станцію. Перша ступінь ракети-носія Antares була розроблена українськими фахівцями.

Додамо, в березні космічний корабель Crew Dragon американської приватної аерокосмічної компанії SpaceX Ілона Маска успішно пристикувавсядо Міжнародної космічної станції.