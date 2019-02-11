NASA опублікувало панораму Марса, зроблену марсоходом Curiosity

Ілюстративне фото (mars.nasa.gov)

Відповідне відео було змонтовано на основі матеріалів, зроблених 19 грудня

Космічне агентство NASA опублікувало на своєму сайті панорамне відео Марса, зроблене американським марсоходом Curiosity. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт агентства.

NASA показує, що марсохід спустився із хребта Віри Рубін після більш ніж року досліджень. Перед цим він зробив панораму в форматі 360 градусів у районі його останнього буріння на хребті Rock Hall.

Підкреслюється, що відтепер марсохід протягом року буде досліджувати глиняні відкладення району Glen Torridon і дно кратера Гейл.

Так, відео було змонтовано на основі матеріалів, зроблених 19 грудня.

Нагадаємо, на початку грудня 2018 року фахівці Національного аерокосмічного агентства США (NASA) вперше опублікували запис шуму вітру на Марсі. Так, 1 грудня сейсмограф автоматичної міжпланетної станції InSight зміг зафіксувати коливання, якими був звук марсіанського вітру. Його швидкість становила від 16 до 24 кілометрів на годину.

Як писало РБК-Україна, зонд InSight на Марсі провів тестові включення приладів, а також приступив до зйомки околиць. Зазначалося, що команда почала зйомку елементів самої посадкової платформи за допомогою роботизованої руки станції. Дана робота проводиться для того, щоб вибрати місце, де в майбутньому буде встановлено сейсмограф і інструмент для буріння 5-метрової свердловини.