NASA оголосило про реалізацію нової стратегії освоєння Місяця

NASA залучить міжнародних партнерів для реалізації стратегії

Космическое агентство NASA объявило о реализации новой стратегии освоения Луны, которая предполагает привлечение международных и коммерческих партнеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя NASA Джима Брайденстайна в видеообращении, распространенном аэрокосмическим агентством.

По его словам, к работе привлекут большое количество партнеров.

"Сегодня мы делаем большое объявление о возвращения людей на поверхность Луны", - отметил Брайденстайн.

Он подчеркнул, что миссия может быть продолжительной.

"Мы доберемся до Месяца в такой способ, как не делали никогда раньше. Мы полетим туда с нашими международными партнерами, с нашими коммерческими партнерами. И ключевой элемент – мы нацелены на длительную миссию", - сказал он.

Так, он отметил, что будущие экспедиции планируют осваивать ресурсы Луны.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) впервые опубликовали запись шума ветра на Марсе.

1 декабря 2018 года сейсмограф автоматической межпланетной станции InSight смог зафиксировать колебания, которыми был звук марсианского ветра. Его скорость составляла от 16 до 24 километров в час.