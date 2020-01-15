NASA назвало минуле десятиліття найтеплішим в історії

Минуле десятиліття стало найтеплішим в історії спостережень вчених NASA і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) починаючи з 1880 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу NASA.

Повідомляється, що 2019 рік посів друге місце за середньої температурі, поступившись лише 2016 році.

"Завершилося десятиліття, очевидно, найтепліше за історію спостережень. Починаючи з 1960 року кожне десятиліття було тепліше попереднього", - заявив глава входить у NASA Інституту космічних досліджень імені Годдарда Гевін Шмідт.

У дослідженні наголошується, що в 2019 році середня світова температура була на 0,95 градуси вище, ніж в середньому в 20 столітті і на 1,11 градуси вище, ніж у 19 столітті.

"Зростаючі температури у атмосфері і океані викликають продовження втрати маси (льодовиків) в Гренландії і Антарктики та збільшення кількості таких екстремальних явищ теплові хвилі, пожежі, сильні опади", - йдеться в повідомленні NASA.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за даними британських вчених, масштабні лісові пожежі, які зараз спостерігаються в Австралії, в майбутньому можуть стати нормальним явищем із-за глобального потепління. Вчені спостерігають у світі підвищення пожежної погоди" з-за глобального потепління.

Також повідомлялося, що температура океану в 2019 році досягла рекордного показника, що свідчить про глобальне потепління. За даними вчених, за останні п'ять років є рекордними щодо підвищення температури океану.