У нас немає часу розраховувати, що нас візьмуть у Євросоюз, - Зеленський

За словами Зеленського, Офіс Президента та Міністерство закордонних справ багато зробили для міжнародної суб'єктності України, і це є найголовнішою перемогою цього року.

"Багато, але мало. Чому мало? Я поясню. У нас немає часу розраховувати, що нас візьмуть у Євросоюз: "давайте почекаємо ще п'ять років". Ви знаєте, що в нас війна. Не хочу жалітися. Вважаю, що ми потужні. І сьогодні наша політика "нахабна", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що без рішучої політики в Україні не відбудуться зміни.

"І я переконаний, що без сильної міжнародної політики, без такої "нахабності" ніхто не бачитиме кроків України вперед", - упевнений Зеленський.