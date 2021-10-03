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У нас немає часу розраховувати, що нас візьмуть у Євросоюз, - Зеленський

Автор: Наталья Скороход

У України немає часу розраховувати, поки країну візьмуть у Євросоюз, тому українські політики мають бути більш рішучими на міжнародній арені. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

За словами Зеленського, Офіс Президента та Міністерство закордонних справ багато зробили для міжнародної суб'єктності України, і це є найголовнішою перемогою цього року.

"Багато, але мало. Чому мало? Я поясню. У нас немає часу розраховувати, що нас візьмуть у Євросоюз: "давайте почекаємо ще п'ять років". Ви знаєте, що в нас війна. Не хочу жалітися. Вважаю, що ми потужні. І сьогодні наша політика "нахабна", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що без рішучої політики в Україні не відбудуться зміни.

"І я переконаний, що без сильної міжнародної політики, без такої "нахабності" ніхто не бачитиме кроків України вперед", - упевнений Зеленський.

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Володимир ЗеленськийЕвросоюз