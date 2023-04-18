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"Нас здесь утюжат просто". Оккупант рассказывает о "сложной ситуации" в Кременной (перехват)

Фото: ккупант рассказывает о "сложной ситуации" в Кременной (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский военнослужащий рассказал жене об ужасной ситуации на фронте и безнадежности относительно своего возвращения домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"Хохлы к нам подходят на 20 метров. Вот вчера они подползли к нам. У нас, короче, шесть 200-х вчера было, - рассказал оккупант.

По словам захватчика, его бригада находится в Кременной Луганской области.

"Нас здесь, короче, утюжат просто. Пацанов зах*ярили прямо в кашу. Вот мы вчера в наступление, бл*дь, ходили, нас просто розп*здили, бл*дь, вообще в дымоган. И мы снова отошли", - пожаловался супруге военный РФ.

Оккупант также рассказал о переводе в бригаду, в которой из пяти тысяч солдат осталось около 200 человек.

"А, х*й знает, куда нас, бл*дь, в очередную ж*пу зашлют. Через две недели можешь себе нового мужа искать. Здесь просто пацанов на мясо отправляют", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российский военный пожаловался жене, которую вместе с другими оккупантами постоянно обстреливают украинские военные. Из-за этого армия РФ несет значительные человеческие потери.

Также ранее мы писали, что в очередном перехвачены разведки, российский оккупант жалуется жене о боевых действиях на территории Украины. Все солдаты согласны вернуться домой, а половина выданных автоматов - клинит.

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