"Нас здесь утюжат просто". Оккупант рассказывает о "сложной ситуации" в Кременной (перехват)

"Хохлы к нам подходят на 20 метров. Вот вчера они подползли к нам. У нас, короче, шесть 200-х вчера было, - рассказал оккупант.

По словам захватчика, его бригада находится в Кременной Луганской области.

"Нас здесь, короче, утюжат просто. Пацанов зах*ярили прямо в кашу. Вот мы вчера в наступление, бл*дь, ходили, нас просто розп*здили, бл*дь, вообще в дымоган. И мы снова отошли", - пожаловался супруге военный РФ.

Оккупант также рассказал о переводе в бригаду, в которой из пяти тысяч солдат осталось около 200 человек.

"А, х*й знает, куда нас, бл*дь, в очередную ж*пу зашлют. Через две недели можешь себе нового мужа искать. Здесь просто пацанов на мясо отправляют", - добавил он.