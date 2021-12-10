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Нас не "зливають". Байден запевнив Зеленського в участі України у всіх переговорах про неї

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Джо Байден не "зливав" Україну. За його словами, українська сторона братиме участь у всіх переговорах про країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського.

"Ніякого зливу (України - ред.) президент Байден не підтвердив", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що під час розмови Байден запевнив, що на будь-якому майданчику, де говорять про Україну, навіть якщо там зустрічаються країни НАТО чи ЄС, українська сторона буде учасником таких переговорів.

Нагадаємо, 9 грудня Зеленський і Байден провели телефонну розмову присвячену підсумкам переговорів американського і російського лідерів. Бесіда тривала 1,5 години. Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, раніше Байден і Путін провели переговори у відеоформаті. Розмова тривила понад дві години. Під час бесіди вони обговорювали питання загрози російського вторгнення в Україну.

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Володимир ЗеленськийДжозеф Байден