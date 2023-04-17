"Нас никто не звал, зачем мы здесь?" Оккупант не понимает, почему он в Харьковской области (перехват)

Россиянин боится, что его могут отравить на оккупированных территориях.

"Да продают, покупать тоже чревато последствиями. Траванут тут еще. Население них*я не мирно настроенное к нам", - сказал он.

Оккупант также считает, что в Украине была якобы "гражданская" война с так называемыми "ЛНР/ДНР".

"Здесь вон я с местными общался. Вова Путин пид*рас, ах*ел. Все ему земли мало. Ну как бы закончился разговор на том, что бл*ть х*р с ним, "ЛНР/ДНР" - это наша "гражданская война", бл*ть, какого х*я вы туда сунулись и какого х*я вы здесь?" - сказал он.

Захватчик вообще не понимает, зачем он находится в Харьковской области.

"Я такой стою и думаю, а какого х*я я в Харькове бл*ть? Какого х*я ми не отстаиваем "ЛНР/ДНР"? То есть получает хохлы здесь правы? Путину земли мало?" - сказал он.

Так, командир объяснял цель пребывания оккупантов в Харьковской области как тактическую оборону.

"Только вот не понятно, какого х*я мы обороняем Харьков. Здесь нах*й никто нас не звал, какого х*я мы тут бл*ть?", - добавил россиянин.

Напомним, ранее захватчик жаловался жене на несправедливость с продвижением по службе и условия лечения раненых оккупантов.

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