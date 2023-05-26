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У нас ничего нет. Оккупант попросил у родителей денег на еду (перехват)

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Пятница 26 мая 2023 19:39
У нас ничего нет. Оккупант попросил у родителей денег на еду (перехват) Фото: Россиянин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский военный пожаловался родителям, что его подразделение почти ничем не обеспечили и попросил у них денег на еду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Я жив и слава богу. Меня в отпуск не ждите", - сказал оккупант.

По его словам, рассказать детали он не может, это не телефонное дело. Он рассказал родителям, что только пришел со штурма, во время которого он увидел, как в голову другого оккупанта прилетела мина.

"Пап, перекинь деньги Оле, у нас ничего нет, ни еды, ничего нет. Ни сигарет, нам ничего не присылают", - добавил оккупант.

Перехват разговоров

Главное управление разведки Министерства обороны Украины регулярно публикует перехваты разговоров оккупантов с родителями или родственниками. Обычно военные РФ жалуются на плохое обеспечение, рассказывают о совершенных ими военных преступлениях и критикуют свое военно-политическое руководство.

Недавно российский солдат в телефонном разговоре рассказал, что его обманом отправили на войну в Украину, хотя обещали, что он будет служить в Воронеже.

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