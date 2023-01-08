RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нас ждет чудесное время. Подоляк заявил, что в РФ начались внутренние саботажи

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

По официальным данным, в России возросло количество правонарушений вблизи границ с Украиной. В стране уже начались внутренние саботажи.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Министерство внутренних дел РФ дает официальную статистику на 600% увеличилось количество уголовных правонарушений в приграничных с Украиной областях. Гораздо больше и по всей территории страны. Таким образом, только количество саботажа будет нарастать. Все будут взрывать, грабить", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что в РФ будет нарастать внутреннее партизанское и диверсионное движения.

"Очень много есть конфликтов на территории России. Там много этнических групп, которые постоянно имели существенные ограничения. К примеру, Башкирия, Ичкерия, Ингушетия и Северная Осетия. Все они будут иметь определенные претензии и это постепенно нарастает", - добавил он.

Чиновник добавил, что в ближайшие месяцы украинцы будут обсуждать уголовную ситуацию в РФ.

"Мы с вами где-то так через месяцев 3-4 будем обсуждать уголовную ситуацию апокалиптического состава в РФ. Это будет чудесное время", - подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, 3 января в Белгородской области РФ вспыхнул масштабный пожар на военном объекте. Инцидент произошел в городе Новый Оскол.

Кроме того, в Томске загорелся лагерь для мобилизованных. Одна из версий инцидента - саботаж.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИрина ПодолякВойна России против Украины