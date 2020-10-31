Порушників карантину в Україні почнуть штрафувати на місці, - Ляшко

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Украина)

До Верховної ради поданий законопроект, пов'язаний із виконанням карантинних заходів. Відповідно до нього, порушників карантину поліція зможе штрафувати на місці.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"На порядку денному наступної сесії ВРУ є законопроект, який дозволить Національній поліції України складати протокол і штрафувати вже відразу на місці порушника", - сказав Ляшко.

Крім того, він зазначив, що носіння маски не шкодить здоров'ю людини.

"Нещодавно було опубліковано глобальне дослідження, яке показало позитиви і негативи від носіння маски. Про те, що ми говоримо, що носіння маски може зменшувати кількість або концентрацію кисню в крові - це було доведено, що це неправда, це фейк", - зазначив він.

Ляшко додав, що якщо маска якісна, допущена на виробництво і є доведеним засобом індивідуального захисту, то вона не шкодить здоров'ю, а захищає.

Раніше МОЗ запропонувало збільшити розмір штрафу зі 170 до 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький розповів про наміри депутатів збільшити розмір штрафу за порушення карантину бізнесом до 51 тисячі гривень.