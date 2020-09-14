Порушення суверенітету: у Зеленського відреагували на "вибори в Криму"

Постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич розкритикував так звані “регіональні і місцеві вибори”, які пройшли в окупованому Криму напередодні. Він вважає, що "вибори" є продовженням порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє прес-служба Представництва президента України в Криму.

"Відсутність поваги до Конституції України, українського законодавства, а також норм міжнародного права є давньою візитівкою Російської Федерації", - наголосил Кориневич.

Він також відзначив активну позицію ЄС у протидії окупації півострова і висловив вдячність за послідовне продовження політики невизнання.

У відомстві продовжують роботу по інформуванню партнерів України про системне порушення прав людини, політично мотивовані переслідування, заміщення населення та переслідування представників корінного кримськотатарського народу на території Криму задля продовження міжнародного тиску, ізоляції та санкційної політики відносно РФ.

Нагадаємо, 13 вересня у Криму пройшло голосування на так званих "виборах" "губернатора Севастополя" і "довиборах" "депутатів" до так званих "державної ради Республіки Крим" та "Сімферопольської місцевої ради".

У Міністерстві закордонних справ України засудили російські "вибори" в Криму.

Крім того, Європейський Союз (ЄС) також не визнає місцеві та регіональні "вибори" на території окупованого Криму та у Севастополі.