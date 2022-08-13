ua ru
Сб, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Порушення угод з інвесторами в "зелену" енергетику спричинило відтік інвестицій з України, - Тинний

Новость на русском →
Субота 13 серпня 2022 13:43
Порушення угод з інвесторами в "зелену" енергетику спричинило відтік інвестицій з України, - Тинний Фото: Ігор Тинний (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Системне порушення укладених угод з інвесторами в сектор відновлюваної енергетики спричинило відтік іноземних інвестицій з України ще до нападу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного в колонці для УП.

За його словами, система "зелених" аукціонів, яка мала замінити собою "зелений" тариф, так і не запрацювала, а Кабінет міністрів за 3,5 роки не затвердив квоти та не розробив порядок їх проведення.

Також він додав, що попри заяви про плани побудови близько 30 ГВт потужностей ВДЕ на 35 млрд доларів влада намагається примусово розпустити балансуючу групу "Гарантованого покупця" та скасувати "зелений" тариф.

"На цьому фоні багаточисленні заяви влади про підтримку розвитку відновлюваної енергетики виглядають вкрай цинічно", - підсумував Тинний.

Нагадаємо, асоціації зеленої енергетики заявляли, що відмова від "зеленого" тарифу погіршить енергобезпеку України і поставить під загрозу її енергонезалежність.

Також Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг консультується з Секретаріатом Енергетичного співтовариства ЄС щодо скасування "зеленого" тарифу для підприємств зеленої енергетики України.

Читайте РБК-Україна в Google News
инвестиции в Украину
NEWS
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей