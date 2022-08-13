Порушення угод з інвесторами в "зелену" енергетику спричинило відтік інвестицій з України, - Тинний

Системне порушення укладених угод з інвесторами в сектор відновлюваної енергетики спричинило відтік іноземних інвестицій з України ще до нападу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного в колонці для УП .

За його словами, система "зелених" аукціонів, яка мала замінити собою "зелений" тариф, так і не запрацювала, а Кабінет міністрів за 3,5 роки не затвердив квоти та не розробив порядок їх проведення.

Також він додав, що попри заяви про плани побудови близько 30 ГВт потужностей ВДЕ на 35 млрд доларів влада намагається примусово розпустити балансуючу групу "Гарантованого покупця" та скасувати "зелений" тариф.

"На цьому фоні багаточисленні заяви влади про підтримку розвитку відновлюваної енергетики виглядають вкрай цинічно", - підсумував Тинний.

Нагадаємо, асоціації зеленої енергетики заявляли, що відмова від "зеленого" тарифу погіршить енергобезпеку України і поставить під загрозу її енергонезалежність.

Також Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг консультується з Секретаріатом Енергетичного співтовариства ЄС щодо скасування "зеленого" тарифу для підприємств зеленої енергетики України.