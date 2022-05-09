ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Порушення звичаїв війни. Одеська прокуратура розслідує російський ракетний обстріл

Новость на русском →
Одеса, Понеділок 09 травня 2022 03:08
Порушення звичаїв війни. Одеська прокуратура розслідує російський ракетний обстріл Фото: наслідки російського ракетного удару по зонах відпочинку в Одесі (od.gp.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

За фактом російських ракетних ударів по прибережній зоні Одеси у Київському районі були розпочаті досудові розслідування. Йдеться про ворожу атаку 8 травня із застосуванням авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Одеської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в заяві.

За даними слідства, 8 травня російські військові знову завдали ракетних ударів по прибережній зоні в Київському районі Одеси "високоточним озброєнням".

В результаті вибухів ворожих снарядів були зруйновані та пошкоджені будівлі готельно-ресторанного комплексу, а також об'єкт комунальної інфраструктури.

"Жертв і постраждалих немає. Під час ракетних обстрілів людей у комплексі, на щастя, не було", - повідомляє прес-служба.

У прокуратурі також зазначають, що будь-яких військових об'єктів на даних територіях немає.

Наслідки російських ракетних ударів по зонах відпочинку на узбережжі Одеси (фото: od.gp.gov.ua)

Нагадаємо, за даними Оперативного командування "Південь", за минулу добу 8 травня війська РФ атакували ракетами Одеську область 9 разів. 6 ракет були збиті нашими силами ППО. Завдані удари пошкодили електропідстанцію і газопровід, зруйнували кілька приватних будинків і пошкодили зони відпочинку. Були постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ракетный удар Війна Росії проти України
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
"Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом