За порушення карантину у Києві виписали штрафів на майже 100 тис. гривень

За порушення карантинних обмежень до бюджету Києва стягнуто 91 тис. 800 гривень. Про це під час брифінгу сказав мер столиці Віталій Кличко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами мера, у Києві правоохоронці склали 574 адміністративних протоколи за порушення карантину та відкрили 4 кримінальні провадження.

"На сьогодні вже склали 574 адмінпротоколи, у бюджет стягнуто 91 тис. 800 гривень. Також порушили одне кримінальне провадження за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом та 3 кримінальні провадження за порушення карантинних обмежень", - сказав Кличко.

Кількість хворих на коронавірус у столиці за добу збільшилася на 12 людей, в тому числі захворіли 4 дітей. Всього у Києві заразилися 279 людей, число померлих досягло п'яти осіб.

Також повідомлялся, що у групі ризику знаходяться майже 40 тис. киян.

Нагадаємо, в Україні продовжили карантин до 24 квітня. З 6 квітня уряд значно посилив карантинні обмеження. Зокрема, заборонено знаходитися у громадських місцях без медичної маски та збиратися у групи понад 2 людини.