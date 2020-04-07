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За порушення карантину у Києві виписали штрафів на майже 100 тис. гривень

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Поліція склала 574 адміністративних протоколи

За порушення карантинних обмежень до бюджету Києва стягнуто 91 тис. 800 гривень. Про це під час брифінгу сказав мер столиці Віталій Кличко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами мера, у Києві правоохоронці склали 574 адміністративних протоколи за порушення карантину та відкрили 4 кримінальні провадження.

"На сьогодні вже склали 574 адмінпротоколи, у бюджет стягнуто 91 тис. 800 гривень. Також порушили одне кримінальне провадження за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом та 3 кримінальні провадження за порушення карантинних обмежень", - сказав Кличко.

Кількість хворих на коронавірус у столиці за добу збільшилася на 12 людей, в тому числі захворіли 4 дітей. Всього у Києві заразилися 279 людей, число померлих досягло п'яти осіб.

Також повідомлялся, що у групі ризику знаходяться майже 40 тис. киян.

Нагадаємо, в Україні продовжили карантин до 24 квітня. З 6 квітня уряд значно посилив карантинні обмеження. Зокрема, заборонено знаходитися у громадських місцях без медичної маски та збиратися у групи понад 2 людини.

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