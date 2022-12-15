Наращивание темпа наступления ВСУ возле Сватово и вражеские штурмы под Бахмутом: карты боев

Контрнаступательные действия ВСУ на западе Луганской области и востоке Харьковской области

Российские источники утверждали, что 14 декабря украинские силы продолжали контрнаступательные операции в направлении Сватово. РосСМИ "РИА Новости" утверждало, что войска РФ регулярно отражали атаки ВСУ в направлении Сватово в последние дни. Российский "военкор" сообщал, что украинские силы пытаются прорваться к трассе Р-66 (Сватово - Кременная) в районе Сватово и поддерживают оборону в Новоселовке Луганской области (14 км к северо-западу от Сватово). Также российский блогер утверждал, что резервы ВСУ из Харькова и Чугуева позволяют украинским силам продолжать наращивать темп контрнаступательных операций в направлении Сватово.

Российские источники утверждали, что 14 декабря украинские силы продолжали контрнаступательные операции в направлении Кременной. В Минобороны РФ заявляли, что российские силы сорвали атаки ВСУ в районе Кременной и Площанки (16 км к северу от Кременной) и якобы уничтожили украинские разведывательные группы в районе Торского (14 км к западу от Кременной) и Диброва (5 км к юго-западу от Кременной)

По словам российского "военкора", текущие грязные погодные условия в районе Кременной не позволяют украинским силам использовать легкую технику. Российский военный блогер также утверждал, что сильно укрепленные российские линии фронта, усиленные мобилизованным персоналом, не позволяют мобильным группам ВСУ прорваться через оборонительные позиции оккупантов в районе Кременной. Источник, связанный с БАРС-13 (Российский боевой резерв), предупредил, что ВСУ смогут перехватить инициативу, если возьмут Кременную.

В Генштабе ВСУ 14 декабря сообщили, что в ночь с 12 на 13 декабря украинские войска нанесли удар по району сосредоточения российских войск вблизи Новоайдара Луганской области (58 км к юго-востоку от Кременной), в результате чего погибло более 15 военнослужащих РФ.

Российские войска 14 декабря продолжали наносить контрудары в районах Сватово и Кременная. Как проинформировали в Генштабе ВСУ, украинские войска отразили атаки захватчиков северо-западнее Сватово в районе Гряниковки Харьковской области (51 км к северо-западу от Сватово) и Новоселовского. Российский блогер заявил, что войска РФ оттеснили украинские силы к окраинам н.п. Новоселовское. Другой российский "военкор" утверждал, что войска РФ также пытались продвинуться в сторону Стельмаховки в Луганской области (15 км к северо-западу от Сватово).

Также российские блогеры рассказывали, что войска РФ пытались продвинуться в направлении Макеевки (21 км к северо-западу от Кременной) и продолжали проводить контратаки в районе Кременной, чтобы сдерживать действия украинских сил. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отражали атаки российских войск к северу от Кременной в районе Червонопоповки (6 км к северу от Кременной) и к югу от Кременной в районе Серебрянки (11 км к югу от Кременной) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

Ситуация на Донбассе

Российские войска продолжали вести наступательные операции в районе Бахмута 14 декабря. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, в 14 км к югу от Бахмута в районе Курдюмовки и в 23 км к северо-востоку от Бахмута в районе Белогоровки, Соледара и Бахмутского. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ вели штурмы к северо-востоку от Бахмута в районе Яковлевки и Подгородного. Один из российских блогеров заявил, что российские силы установили контроль над позициями на окраинах Соледара.

Также российские "военкоры" утверждали, что на восточных окраинах Бахмута ведут бои подразделения группы "Вагнера" и украинские войска. Российский блогер заявил, что боевые действия переместились из промзоны на восточной окраине Бахмута в жилые районы. Российские блогеры сообщали, что войска РФ наносили удары южнее Бахмута в районе Клещиевки и продолжали зачистку Опытного после предыдущих заявлений РФ о том, что их войска почти полностью захватили поселок. Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бои в Опытном продолжаются, а ВСУ оказывают в этом районе ожесточенное сопротивление.

Российские силы продолжали вести наступательные операции в районе Авдеевка - Донецк 14 декабря. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили атаки войск РФ в 37 км к юго-западу от Авдеевки в районе Невельского, Марьинки, Победы и Новомихайловки. В Минобороны РФ заявляли что российские войска захватили основную часть с. Водяное (8 км к юго-западу от Авдеевки). Российские источники утверждали, что захват Водяного позволит войскам РФ начать будущие наступательные операции в направлении Тоненкого (8 км к северо-западу от Авдеевки) и позволит перекрыть пути снабжения ВСУ из Орловки в Авдеевку.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ вели штурм вблизи н.п. Первомайское (12 км к юго-западу от Авдеевки) и что в центре Марьинки продолжаются бои между российскими и украинскими войсками. Российские блогеры утверждали, что ВСУ пытались восстановить утраченные позиции юго-западнее Авдеевки в районе Песок и Водяного.

Сообщалось, что российские силы вели оборонительные операции в западной части Донецка 14 декабря. В Минобороны РФ заявили, что российские войска предотвратили контратаки ВСУ в 75 км к юго-западу от Донецка в направлении Павловки, Новомайорского и Нескучного в западной части Донецкой области. Российский "военкор" рассказал, что войска РФ перешли к оборонительным действиям после неудачной попытки штурма украинских позиций в направлении н.п. Большая Новоселка (74 км к юго-западу от Донецка). В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжали обычную стрельбу с закрытых позиций вдоль линии соприкосновения в Донецкой и восточной части Запорожской областях.

"Южная ось"

Российские войска продолжали оборонительные действия южнее Днепра и наносили артиллерийские удары по западному берегу Херсонской области 14 декабря. На спутниковых снимках, распространенных российскими и украинскими каналами, видны укрепления войск РФ, состоящие из трех рядов "зубов дракона" в Херсонской области, но один российский блогер отметил, что в конструкции, показанной на фотографиях российских траншей, есть недостатки, и задался вопросом, будут ли они эффективны для защиты от сильных взрывных волн или осколков мин и снарядов.

"ДНРовцы" опубликовали кадры, на которых ее боевики, как сообщается, ведут огонь из стрелкового оружия и гранатометов по позициям ВСУ на линии соприкосновения вдоль реки Днепр. Войска РФ обстреляли населенные пункты на западном берегу Днепра и из реактивной системы залпового огня (РСЗО) серьезно повредили здание Херсонской городской администрации.

Украинские силы продолжали наносить удары по тылам российских оккупантов в Херсонской и Запорожской областях. Местные жители и украинские источники сообщили, что в ночь с 13 на 14 декабря ВСУ нанесли удары по базам отдыха российских солдат в Скадовске и Лазурном (оба к югу от Днепра). В Генштабе ВСУ сообщили, что в период с 12 по 14 декабря украинские бойцы нанесли удары по районам сосредоточения войск РФ на всей территории Запорожской области.

Российские власти продолжают усилия по укреплению административного, бюрократического и информационного контроля над захваченной Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и городом Энергодар. Представитель оккупационной администрации Владимир Рогов сообщил 14 декабря, что новым "главой" Энергодара стал Эдуард Сеновоз, сотрудник "Росатома", бывший генеральный директор Смоленской АЭС. Украинский центр сопротивления также сообщил, что российские власти принуждают украинских сотрудников ЗАЭС подписывать трудовые договоры с "Росатомом" и угрожают уволить их и заменить их российскими операторами, если они не сделают этого до 1 января. Российские источники продолжали проводить информационные операции по обвинению Украины в якобы угрозе безопасности ЗАЭС.

Войска РФ 14 декабря продолжали плановый обстрел западной части Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты нанесли удар по портовой инфраструктуре в Очакове Николаевской области. Украинская ПВО сбила беспилотники Shahed-136, которые, как сообщается, были запущены российскими войсками по Одесской области.