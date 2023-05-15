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Рождение ребенка за границей. В правительстве объяснили, как украинцам оформить помощь

Фото: Деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинцы, у которых во время временного пребывания за границей появился ребенок, смогут дистанционно подать документы на назначение помощи при рождении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Для получения средств один из родителей должен направить заявление на назначение помощи и соответствующие документы в орган социальной защиты в Украине по своему зарегистрированному месту жительства", - говорится в сообщении.

Подробно о том, как дистанционно подать документы и получить помощь при рождении ребенка, описано в приведенной инфографике.

Напомним, что в Европе остается все меньше украинцев с временной защитой. Только в марте 2023 года с учета сняли более 100 тысяч украинских беженцев.

В связи с войной многие украинцы стали чаще ездить в другие страны. При этом нередко при пересечении границы у них уносят некоторые вещи, продукты или лекарства.

Украинцы за рубежом имеют возможность рассчитываться украинскими банковскими картами и снимать с них наличные в местных банкоматах.

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