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Народу не подобається, але готові обговорювати: МЗС Туреччини про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Народу Туреччини не подобається ідея вступу Фінляндії та Швеції до НАТО через їхню підтримку Робочої партії Курдистану та збройних формувань курдів.

Про це заявив міністр іноземних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

"Проблема в тому, що ці дві країни відкрито підтримують Робочу партію Курдистану та Загони народної самооборони (збройне формування курдів - ред.) і взаємодіють з ними. Це терористичні організації, які щодня нападають на наші війська", - заявив глава турецького МЗС.

Він підкреслив, що турецькому народу не подобається сама ідея того, що ці країни можуть стати союзниками Туреччини щодо НАТО.

"Тому країна, яка буде союзником, явно не повинна підтримувати подібні терористичні організації, які щодня нападають на нас і вбивають наших солдатів, поліцейських та мирних жителів", - наголосив Чавушоглу.

При цьому міністр закордонних справ Туреччини розповів, що він перебуває в постійному контакті зі своїми колегами з Фінляндії та Швеції для обговорення проблеми, що склалася між країнами.

Раніше ми повідомляли, що Туреччина не має наміру зачиняти двері для вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Водночас, країна бажає, щоб її інтереси були враховані.

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НАТОШвеціяТурцияФинляндияМевлют Чавушоглу