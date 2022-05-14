У Маріуполі запрацювало українське ТБ, - радник мера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Петра Андрющенка.

"У Маріуполі, де є електрика, хоча б від генераторів, люди почали дивитися телебачення. Наше. Українське. Через Т2", - зазначив він.

Він також закликав українські канали пустити рядок про те, що Україна бореться за маріупольців і гарантує жодної кримінальної відповідальності та примусової мобілізації.

"Це дуже важливо для реальної боротьби з дезінформацією окупантів. Це шанс людям вирватися з гуманітраного пекла", - додав Андрющенко.