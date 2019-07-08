НФ вимагає негайних санкцій проти телеканалів

Парламентська фракція "Народний фронт" вимагає негайного введення в дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112 Україна" та NewsOne на основі відповідної постанови, ухваленої Верховною радою у жовтні минулого року. Про це йдеться у заяві політсили.

"Плани проведення телемосту між російським пропагандистським каналом "Россия 24" та каналом з орбіти Медведчука NewsOne розцінюємо як черговий акт гібридної війни проти нашої держави. Акт інформаційної агресії, яка має отримати потужну відповідь", - говориться у заяві "Народного фронту".

Зокрема, у НФ наголосили, що план проведення так званого телемосту оголосив головний "пропагандистський рот" Кремля Кисельов.

"Формування інформаційного порядку денного для України з боку цієї потвори, відвертого ворога, який всі ці роки оббріхував українців, паплюжив пам'ять наших загиблих героїв, - це намагання за допомогою путінського прихвостня Медведчука принизити Україну. Ми хочемо нагадати відому істину, перевірену у Криму, на Донбасі та інших гарячих точках світу – там, де першим з’являється російський так званий журналіст, за ним приходить російський окупант", - заявляють у НФ.

"Народний фронт" нагадує, що постанова, ініціатором якої був "НФ", про запровадження санкцій проти каналів "112 Україна" та NewsOne , мала бути введена у дію ще восени минулого року.

"Ми звертаємося до пана Зеленського - президента і голови Ради національної безпеки та оборони: рішення про санкції мають бути запроваджені вже сьогодні для рішучої протидії "русскому міру", який, обламавши зуби на фронті, намагається заволодіти свідомістю українців, монополізувавши вплив на телевізійні канали і намагаючись провести телемости Кисельова-Медведчука", - йдеться у заяві.

Більше того, НФ вимагає створення чіткого правового алгоритму протидії будь-яким спробам інформаційній агресії проти України.

"Вимагаємо негайного скликання засідання Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також засідання парламентського комітету з питань свободи слова та інформації. Реванш не має отримати жодного шансу. Сьогоднішня ситуація – чіткий маркер для представників влади: ви з Україною чи разом з агресором проти України. Ворог не пройде!", - наголосили в "Народному фронті".

Зазначимо, телеканал NewsOne скасував скандальний телеміст через "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".