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"Народный мститель". Как работает Telegram-бот, запущенный Нацполицией

Пятница 20 сентября 2024 15:58
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"Народный мститель". Как работает Telegram-бот, запущенный Нацполицией "Народный мститель" поможет сообщить о предателе во время войны (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Telegram-боте "Народный мститель", запущенном Национальной полицией, граждане могут оперативно сообщить правоохранителям о коллаборантах и предателях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.

Для чего нужен "Народный мститель"

Чат-бот "Народный мститель" в Telegram - совместная разработка Департамента киберполиции и Департамента уголовного розыска Национальной полиции.

Его цель - предотвращение враждебных действий и фиксация военных преступлений россиян.

Этот Telegram-бот позволяет оперативно передавать в полицию информацию о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к:

  • сотрудничеству с оккупантами
  • подготовке диверсий
  • помощи передвижению сил врага
  • другим военным преступлениям РФ

&quot;Народный мститель&quot;. Как работает Telegram-бот, запущенный Нацполицией

Официальный чат-бот для сообщения о вражеских действиях на территории Украины (скриншот: t.me/ukraine_avanger_bot)

Как присоединиться и пользоваться чат-ботом

Для того чтобы присоединиться к официальному Telegram-боту Нацполиции, можно:

  • воспользоваться соответствующей ссылкой
  • отсканировать QR-код на иллюстрации

&quot;Народный мститель&quot;. Как работает Telegram-бот, запущенный Нацполицией

QR-код для подключения к чат-боту (иллюстрация: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

В полиции отметили, что сервис имеет простой, интуитивный интерфейс, а все персональные данные пользователей - защищены.

Уточняется, что наиболее актуальной является ныне информация про:

  • враждебных корректировщиков
  • информаторов
  • диверсантов
  • поджигателей автомобилей
  • других приспешников РФ, завербованных российскими спецслужбами
  • объявления о призывах совершения преступлений

"Вы можете отправлять фото, скриншоты или ссылки на страницы в соцсетях", - подытожили правоохранители.

&quot;Народный мститель&quot;. Как работает Telegram-бот, запущенный Нацполицией

Пост Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Фейковые чат-боты

Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны предупредило украинцев о как минимум восьми фейковых чат-ботах в Telegram, имитирующих главного бота разведки.

Тем самым враг пытается ввести украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, в заблуждение (создавая ботов, которые по своему описанию, названию и визуалу воспроизводят официальный чат-бот ГУР "Главный бот разведки").

Передавать любую информацию через такие чат-боты - небезопасно.

Читайте также, как украинцы на оккупированных территориях могут помочь ВСУ с помощью чат-бота "єВорог".

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