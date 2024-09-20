"Народный мститель". Как работает Telegram-бот, запущенный Нацполицией
В Telegram-боте "Народный мститель", запущенном Национальной полицией, граждане могут оперативно сообщить правоохранителям о коллаборантах и предателях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.
Для чего нужен "Народный мститель"
Чат-бот "Народный мститель" в Telegram - совместная разработка Департамента киберполиции и Департамента уголовного розыска Национальной полиции.
Его цель - предотвращение враждебных действий и фиксация военных преступлений россиян.
Этот Telegram-бот позволяет оперативно передавать в полицию информацию о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к:
- сотрудничеству с оккупантами
- подготовке диверсий
- помощи передвижению сил врага
- другим военным преступлениям РФ
Официальный чат-бот для сообщения о вражеских действиях на территории Украины (скриншот: t.me/ukraine_avanger_bot)
Как присоединиться и пользоваться чат-ботом
Для того чтобы присоединиться к официальному Telegram-боту Нацполиции, можно:
- воспользоваться соответствующей ссылкой
- отсканировать QR-код на иллюстрации
QR-код для подключения к чат-боту (иллюстрация: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
В полиции отметили, что сервис имеет простой, интуитивный интерфейс, а все персональные данные пользователей - защищены.
Уточняется, что наиболее актуальной является ныне информация про:
- враждебных корректировщиков
- информаторов
- диверсантов
- поджигателей автомобилей
- других приспешников РФ, завербованных российскими спецслужбами
- объявления о призывах совершения преступлений
"Вы можете отправлять фото, скриншоты или ссылки на страницы в соцсетях", - подытожили правоохранители.
Пост Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Фейковые чат-боты
Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны предупредило украинцев о как минимум восьми фейковых чат-ботах в Telegram, имитирующих главного бота разведки.
Тем самым враг пытается ввести украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, в заблуждение (создавая ботов, которые по своему описанию, названию и визуалу воспроизводят официальный чат-бот ГУР "Главный бот разведки").
Передавать любую информацию через такие чат-боты - небезопасно.
Читайте также, как украинцы на оккупированных территориях могут помочь ВСУ с помощью чат-бота "єВорог".
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