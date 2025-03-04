Народный Lanos: ТОП-3 необычных версии популярного авто

С какой стати автомобиль, который нарисовали итальянцы, проектировали немцы и британцы, а выпускали корейцы с поляками, стал народным в Украине? Во-первых, это была действительно удачная техническая конструкция, а во-вторых, большую часть своей конвейерной жизни он выпускался и на украинском заводе ЗАЗ. Автомобильные журналисты rbc.ua вспоминают три версии "Ланоса", о которых сегодня мало кто помнит.

Daewoo №1 (1995 г.)

Модель, которая в 1997 году стала известна миру как Daewoo Lanos, изначально существовала в виде кабриолета. Так было интереснее - публику надо было чем-то поразить, ведь новая модель планировалась как всемирная. В таком открытом виде и под названием Daewoo №1 новинка - точнее, ее как бы концепт - и ездила по выставкам и автосалонам, пережив попутно двойку рестайлингов. Конечно, тем временем дизайнеры студии ItalDesing маэстро Джорджетто Джуджаро уже работали над эскизами седана и хэтчбеков на три и пять дверей. Но в ту пору открытые версии машин гольф-класса были в каталогах многих мировых производителей, так что симпатичный кабрио-кореец воспринимался как нечто естественное. И хотя Lanos без крыши так и не стал серийным, свою роль в пропаганде новинки он сыграл - вскоре машину начали активно покупать потребители всех заселенных человечеством континентов.

Daewoo Lanos Sport (1996 - 2004 гг.)

В Корее, Америке и бывших соцстранах охотно покупали "Ланосы" с кузовом седан, в Европе, Азии, Австралии и той же Америке почитали 3- и 5-дверные хэтчбеки. И везде самой редкой версией был Lanos Sport - трехдверный хэтч в аэродинамическом обвесе и с самым мощным в линейке 1,6-литровым мотором на 106 лошадей.

Однако в Украине наиболее редким оказался не Lanos Sport, а трехдверка в ее чистом виде, без низких бамперов, накладок-спойлеров и пафосного салона. В таком виде модель воспринималась внешне наиболее гармонично, и при полном сохранении практичности машины ее лаконичный силуэт имел привкус динамики.

Такая комплектация выпускалась только в Корее на протяжении 1997 - 2004 годов, после чего штампы этого кузова были уничтожены. Ближе к концу 2000-х годов, когда на автозаводе в Запорожье запускали производство хэтчбеков Lanos, была попытка договориться с General Motors и корейцами о выкупе оборудования для производства кузова 3-door - спрос на него в Украине прогнозировался неплохой. Но выяснилось, что штампы трехдверного кузова уже были уничтожены.

ZAZ Lanos Cargo (2008 - 2017 гг.)

Если на Запорожском автозаводе умудрялись делать пикапы на базе заднемоторных "Запорожцев", то превратить в грузовую версию технологичный и доступный во всех смыслах Lanos украинским конструкторам не составляло большой проблемы. Интересно, что надстройка задней, грузовой части кузова была из сплошного пластика, то есть не несла нагрузки - и фактически этот Lanos был пикапом с несущим кузовом. Недаром одна из ранних версий этого микрофургона называлась именно не Cargo, а Pick-up. Грузоподъемность "Карго" составляла 527 кг при максимальном объеме груза 2,5 куб. метра.

Завод ЗАЗ тогда насколько крепко стоял на ногах, что предлагал для малотиражной коммерческой модели несколько уровней оснащения: "Стандарт", "Комфорт" и "Люкс". Старшие комплектации имели дополнительно к стандартному соответственно инсталлированное заводское ГБО и кондиционер.

Вкратце

Такова судьба автомобилей, которые благодаря своей популярности получают статус народных - их настолько много, что публика не считает их чем-то интересным и достойным особого внимания. Тем более когда машина уже не выпускается, исчезла из шоурумов и считается вчерашним днем. Но если присмотреться, каждая модель имеет в своей истории интересные страницы, которые заслуживают уважения.

При подготовке статьи были использованы материалы УкрАвто, музеев "Фаэтон" и "Колеса Истории".