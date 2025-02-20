Мнение народа или специалистов: украинцы определились, как власть должна принимать решения

Противоположного мнения придерживается 32% респондентов.

Наибольшая доля респондентов, которые считают, что политики должны принимать решения, опираясь на волю и настроения большинства населения, проживает в западных областях (62%), а наименьшая - в восточных (53%). Однако эта разница частично является следствием большей доли респондентов в восточных областях, которые не смогли выбрать ни одного из двух предложенных вариантов ответа.

Крайне бедные и бедные респонденты чаще условно обеспеченных и обеспеченных респондентов соглашались, что политики должны принимать решения на основе воли и настроений большинства населения: 64% и 62% по сравнению с 56% и 55% соответственно.

В противоположность этому, условно обеспеченные и обеспеченные несколько чаще соглашались, что политики должны принимать решения, опираясь на выводы авторитетных специалистов: 35% и 36% по сравнению с 28% среди бедных и 25% среди крайне бедных респондентов.

Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии в период с 6 декабря 2024 года по 9 января 2025 года. Всего было опрошено 2580 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на контролируемых правительством Украины территориях, кроме Донецкой, Сумской и Херсонской областей, где опрос не проводился из-за ограничений по безопасности.