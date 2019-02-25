Нардепи завтра можуть розглянути призначення позачергових виборів в ОТГ

Парубій запевнив, що розгляд цього питання не займе багато часу

После рассмотрения законопроектов по безопасности народные депутаты могут рассмотреть вопрос назначения досрочных выборов 2019 в объединенных территориальных общинах (ОТО). Об этом сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер подчеркнул, что рассмотрение этого вопроса не займет много времени.

"Вопрос досрочных выборов - очень короткий. На этом всегда настаивает Власенко, всегда настаивает комитет и все члены комитета, все это поддерживают. Давайте завтра сконцентрируемся. Это очень коротко, это не займет много времени. Только быть в зале и проголосовать. И я предлагаю завтра после блока безопасности и обороны перейти к вопросам назначения внеочередных выборов", - сообщил Парубий.

Напомним, в начале февраля спикер парламента анонсировал, что 5 февраля Верховная рада может проголосовать за проведение выборов в отдельных территориальных общинах. Парубий подчеркивал, что голосование за выборы в ОТО - большой долг Рады.

Он отмечал, что рассмотрение вопроса о выборах ОТО в сессионном зале может занять не более получаса.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин предлагает внести первые изменения в закон о государственном бюджете на 2019 год. Необходимость в изменениях возникла в связи с отменой первых выборов в 45 территориальных общинах и дополнительных выборов местных депутатов из-за введения военного положения в ряде областей.

Добавим, 23 декабря 2018-го в 78 объединенных территориальных общинах (ОТО) в 13 областях Украины прошли первые выборы депутатов и глав ОТО.