Нардепи завтра можуть розглянути призначення позачергових виборів в ОТГ

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парубій запевнив, що розгляд цього питання не займе багато часу

Після розгляду безпекових законопроектів народні депутати можуть розглянути питання призначення дочасних виборів 2019 до об'єднаних територіальних громад (ОТГ). Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер підкреслив, що розгляд цього питання не займе багато часу.

"Питання дочасних виборів - дуже коротке. На тому завжди наполягає Власенко, завжди наполягає комітет і всі члени комітету, всі це підтримують. Давайте завтра сконцентруємось. Це дуже коротко, це не займе багато часу. Тільки бути в залі і проголосувати. І я пропоную завтра після блоку безпеки і оборони перейти до питань призначення позачергових виборів", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, на початку лютого спікер парламенту анонсував, що 5 лютого Верховна рада може проголосувати за проведення виборів в окремих територіальних громадах. Парубій підкреслював, що голосування за вибори в ОТГ - великий борг Ради.

Він відзначав, що розгляд питання про вибори ОТГ у сесійній залі може зайняти не більше півгодини.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін пропонує внести перші зміни в закон про державний бюджет на 2019 рік. Необхідність у змінах виникла у зв'язку зі скасуванням перших виборів у 45 територіальних громадах та додаткових виборів місцевих депутатів через введення воєнного стану в ряді областей.

Додамо, 23 грудня 2018-го в 78 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) у 13 областях України пройшли перші вибори депутатів і голів ОТГ.