Нардепи заблокували підписання закону про гральний бізнес

Народні депутати заблокували підписання закону про легалізацію грального бізнесу. Це означає, що спікер Ради Дмитро Разумков не зможе направити його на підпис президенту до того, як подану постанову не проголосують в парламенті.

Відповідна постанова зареєстрована у Верховній раді.

Станом на 16:30 на сайті Верховної ради не опубліковано текст самої постанови. Проект вже передано на розгляд керівництва.

Нагадаємо, сьогодні український парламент у другому читанні прийняв закон про легалізацію грального бізнесу, хоча до цього передбачалося, що закон можуть перенести на наступну сесію через велику кількість правок.

РБК-Україна писало, що тепер за ведення грального бізнесу в країні без ліцензії загрожує кримінальна відповідальність, а саме штрафи до 680 тисяч гривень. При цьому повторне порушення каратимуть штрафом від 680 до 850 тисяч гривень. Крім того, передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі.

За допуск до ігор українців віком до 21 року загрожує понад 2 млн гривень штрафу, за повторне порушення - анулювання ліцензії.