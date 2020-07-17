Нардепи йдуть на канікули: Разумков закрив третю сесію Ради

У п'ятницю, 17 липня 2019 року, відбулося останнє пленарне засідання третьої сесії Верховної Ради України. Спікер ВР Дмитро Разумков оголосив про закриття третьої сесії парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Чергова четверта сесія ВРУ 9 скликання розпочне свою роботу у вівторок першого вересня 2020 року о 10 годині ранку. Третю сесію Верховної ради України оголошую закритою", - зазначив Разумков.

Після закриття засідання у залі прозвучав державний гімн.

Нагадаємо, парламент сьогодні схвалив за основу і в цілому постанову Кабінету міністрів про утворення нових районів в Україні: замість ліквідованих 490-та створять 136 нових.

Як писало РБК-Україна, Рада у п'ятницю також попросила посилити санкції проти Росії через голосування у Криму по правкам до Конституції Російської Федерації.