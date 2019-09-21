Нардепи від "Слуги народу" очолили делегації в ПА ОБСЄ та НАТО

Народні депутати від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв та Єгор Чернєв були призначені очільниками українських делегацій в Парламентських асамблеях ОБСЄ та НАТО. Про це повідомив глава Комітету з питань зовнішньої політики Верховної ради Богдан Яременко на сторінці у Facebook.

За його словами, головою української делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ парламент призначив нардепа від "Слуги народу" Микиту Потураєва, а делегацію Україна в Парламентській асамблеї НАТО очолив ще один нардеп від правлячої партії - Єгор Чернєв.

"Микита Потураєв очолив делегацію в ПА ОБСЄ, а Єгор Чернєв в ПА НАТО", - написав Яременко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько очолила оновлений склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Першим заступником глави був призначений нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв, в заступником став - нардеп "Голосу" Рустем Умеров.

Також РБК-Україна писало, що українська делегація в ПАРЄ не братиме участь в осінній сесії у зв'язку з підривом довіри до організації після повернення делегації РФ. Українські делегати зустрінуться з представниками інших країн, щоб обговорити відновлення довіри до ПАРЄ.